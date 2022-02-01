Жилой дом загорелся из-за высыпанной золы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в январе зарегистрировали 10 пожаров, что на 40% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Владимир Хутинаев на брифинге сообщил, несмотря на снижение количества пожаров, ущерб от них возрос на 40%.

«Это связано с тем, что были возгорания на коммерческих объектах. В частности, в ТОО «Радуга» произошел пожар в станке грануляции из-за неисправности электроснабжения. Станок огонь уничтожил. Жертв и пострадавших нет. Службы работали по повышенному рангу вызова. Удалось быстро ликвидировать пожар и не дать ему распространиться в помещении, площадь которого составляет 1,5 тысячи квадратных метров», - сказал В. Хутинаев.

Один из последних пожаров в жилом секторе произошел в поселке Заречный. Там из-за высыпанной золы загорелась веранда дома. Огонь перекинулся на крышу дома. Жертв удалось избежать.

«В этом году не зафиксировали ни одного случая гибели людей при пожарах. Тем не менее, профилактические мероприятия не ослабляем. Основное количество пожаров происходит из-за неисправности отопительных приборов и электричества в автомобилях. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту, привести в порядок печи. В это время часто происходят отравления угарным газом из-за накопившихся остатков сажи в дымоходах. В Петропавловске есть организации, которые занимаются очисткой дымоходов либо это нужно сделать самостоятельно», - добавил В. Хутинаев.