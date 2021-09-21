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    20:22, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жилой дом сгорел в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорел жилой дом. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 13:34 в call-центр поступило сообщение о том, что из жилого дома идет дым. По прибытии пожарных к месту вызова в 13:43 было установлено, что огнём, идущим снизу, охвачена уже мансардная часть дома. В тушении пожара было задействовано 3 единицы основной техники и 15 человек личного состава ДЧС Атырауской области.

    Пожар локализован в 13:59 и полностью ликвидирован в 14:17. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, проинформировав, что сообщение о пожаре поступило поздно.


    Теги:
    Атырауская область Атырау ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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