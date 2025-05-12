Жылқы, түйе, арыстан: скрытые смыслы казахских зоонимов

Ат (Лошадь)

В памятнике XI века «Диуани лұғат ат-түрк» Махмуда Кашгари для обозначения лошади в целом приведены слова йылқы, йунд, ат, арқун, қатыр.

В казахском языке всех кастрированных самцов лошадей называют «ат», также если пол лошади не определен, то его также называют «ат».

Ученая М. Бейсенова слово «ат» рассматривает как общее название для обозначения лошади. По ее объяснению, когда это слово произносится с кратким звуком а, оно используется в значении лошадь, а если с долгим — аат, то оно уже обозначает имя собственное. Эта лексема с долгим гласным до сих пор сохраняется в таких тюркских языках, как алтайский, киргизский, гагаузский, туркменский, тувинский, шорский, хакасский, якутский.

Этимологию слова ат Ц. Д. Номинханов связывает с монгольским словом адағун (лошадь). В лексике саха (якутов) также сохранилось слово ат. У саха сибирский северный олень назывался аттаба.

Жылқы (Лошадь)

В работе Б.Токтагулова, исследовавшего возрастные названия четырех видов скота в тюркских языках, говорится, что в памятнике «Күлтегін» к слову «йылқы» присоединяется суффикс -сығ, и образуется новое слово «йылқысығ», которое означает богатый, зажиточный. В традиционном казахском обществе, скот считался источником богатства. В этом же памятнике встречается форма «йылсығ», в словаре древнетюркского языка этому слову дается значение скот.

В словаре Махмуда Кашгари слово «жылқы» обозначает общее название животных, пасущихся в табуне. Исследователь А.Щербак писал, что это слово первоначально обозначало «табун» и в этом значении ассоцировалось с табунными животными, наиболее важное место среди которых занимало лошадь.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Жорға (иноходец)

Корень слова жорға — «жор (ы)», означает идти, двигаться, движение. Однако этот корень в современном казахском языке стал мертвым корнем и не употребляется отдельно. Суффикс -ға — один из древних аффиксов, образующих имена существительные от глаголов. В казахском языке слова жорту (набег) и жортуыл (военный поход) тоже, вероятно, произошли от этого же корня.

Это слово в древнетюркском языке употреблялось в разных формах: jоры, jур, jорчын. Слово жорчы означало проводник, путеводитель, при этом суффикс -чы — это словообразующий аффикс.

Қой/қошқар (овца/баран)

В 1930 году Кудайберген Жубанов выступал на Первом краеведческом съезде Казахстана с докладом «Смыслы бессмысленных слов». Доклад был посвящен этимологическому анализу названий скота в казахском языке. Он обосновал составность названий животных — племенных производителей, в частности слов: қошқар и айғыр.

«Қош» он соотнес с туркменским словом «кой», а также с казахскими словами «қозы», «қошақан» (ласкательно-уменьшительная форма слова қозы), с редукцией «қоша» — «қозы».

Элементы «қар» (в «қош+қар») и «ғыр» (в «ай+ғыр») он связывает с чувашским «ар» и казахским «ер», отмечая их родство как по значению, так и по форме.

Фото: x.com/DefraGovUK

Түйе (Верблюд)

Абдуали Хайдар пишет, что «түйе» — общетюркское слово, но использовались варианты: теге, теве, тоо, дәвә. Например, в якутском языке есть слово «тава», что обозначает «марал» (олень).

В языке памятников VI–IX веков встречается следующее выражение: Tebe titigke tiismis basinujimis ozin tilku jimis tir, что означает «Түйебатпаққа батты, басын жоғалтты» (Верблюд увяз в трясине, потерял голову).

Также у Махмуда Кашгари есть такая пословица: «Теўэ сіікінса, эшакка жүк чіқар» (Если верблюд встряхнется, ослу достанется груз).

Сиыр (корова)

Домашнее животное, занимало особое место в казахском быту.

По мнению ученого А.Нурмагамбетова, происхождение слова сиыр можно связать с якутским и тувинским словами, означающими «сауу» — доить. В древнетюркском словаре Махмуда Кашгари слово, обозначающее корову, записано как «сығыр». Кроме того, во многих тунгусо-маньчжурских языках, родственных тюркским, слова «сир», «сири» означают выжимать, доить. Основываясь на этих лингвистических данных, ученый предполагает, что слово сиыр изначально употреблялось в форме «сығыр мал» — доимое животное, а затем слово мал (животное) отпало, и осталось сығыр, которое в современном казахском языке приобрело форму сиыр.

Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

Төбет (Собака)

Так называют крупного самца собаки. Исследователь тюркских языков А.Шербак в своей статье о животных отмечал, что происхождение слова «төбет» трудно определить на основе данных тюркских языков.

Однако некоторые ученые считают, что основа этого слова связана с общетюркским словом «ит» (собака). В монгольском языке есть слова «тойв», «томо», обозначающие крупный размер, величину. А.Нурмагамбетов предполагает, что от словосочетания «тойв» и тюркского слова «ит», возникла форма төбет. С этой точки зрения, оно означает крупную, большую собаку.

Айуанат (животные)

Это слово заимствовано из арабско-иранских языков и происходит от корня «айуан». Суффикс —ат в конце слова — это арабское окончание множественного числа. В казахский язык слово перешло как в единственном числе (айуан — животное), так и во множественном (айуанат — животные).

Аю (медведь)

Во многих тюркских языках это слово встречается в формах айув, айыг, айыв, азыг, адыг.

Ученые по-разному объясняют происхождение слова «аю». В древних письменных памятниках слово «айыг» встречается в значениях злой, яростный, «айын» — в значениях страшный, опасный. В ряде современных тюркских языков корень «ай» также сохраняет похожие значения. Например, в тувинском языке «айыылдыг» означает опасный, в хакасском «айдас» означает сильный, крупный, мощный. Слова со схожим звучанием и значением есть и в монгольском языке: «аюул» — опасность», «айх» — бояться, пугаться. Таким образом, исследователи считают, что название этого зверя в нашем языке произошло от слов айыг, ай, которые в древности имели значения страшный, опасный, сильный.

Арыстан (лев)

Самый крупный хищник из семейства кошачьих. В других тюркских языках слово подверглось фонетическим изменениям: например, в турецком языке — aslan. Предполагается, что слово арыстан произошло от «арсты-аң» или «арслы-аң», что означает рычащий зверь. В древнетюркском словаре есть пример: Arslan kökräse at ayağı tüsälir — когда рычит лев, у лошади подкашиваются ноги.

Некоторые ученые считают, что суффикс -ан можно рассматривать как производное от слова аң (зверь), которое когда-то употреблялось как самостоятельное слово, а позднее слилось с корнем.

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Шибөрі (волк)

Хищное животное из семейства псовых. В толковом словаре, помимо формы шибөрі, встречаются также варианты шиебөрі, шүйе бөрі.

Слово бөрі в казахском языке означает «волк». Слова, обозначающие рыжий цвет в казахском языке (жирен), в тувинском языке представлены формой шилги, а в якутском — сиэр. По предположению Нурмагамбетова, в результате появилось слово «шибөрі». Эту версию подтверждает тувинское слово «шөө-бөрү», которое также означает рыжий волк. Таким образом, шибөрі в казахском языке означает «рыжий волк» или «красный волк».

Түлкі (Лиса)

Это дикое животное из семейства псовых, с ценным мехом, из-за которого на него охотятся.

Слово «түлкі» употребляется во всех тюркских и монгольских языках: на азербайджанском — түлкү, башкирском — төлкө, казахском — түлкі, крымскотатарском, карачаевском, кумыкском — тюлкю, киргизском — түлкү, ногайском — туьлки, гагаузском, турецком, туркменском — tilki, тувинском — дилги, алтайском — тӱлкӱ, хакасском и шорском — тӱлгӱ и др.

По мнению В.Банга, слово восходит к зафиксированному в XI веке в словаре Махмуда Кашгари варианту tükli, которое обозначало «шерстистый, покрытый мехом» и в результате метатезы превратилось в tülki.

Кроме того, есть версия, что «түлкі» происходит от праалтайского t`ule, что обозначает лису и волка.

Напомним, ранее доктор филологических наук Нургельди Уали рассказал об известных терминах народной метеорологии.

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