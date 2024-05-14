Арендное жилье из госфонда будут распределять жилищные комиссии в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК приказом от 3 мая 2024 года внес изменения в Правила предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном фонде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу, жилищная комиссия формируется из четного количества не менее шести человек местного исполнительного органа, государственного предприятия, государственного учреждения, предоставляющего жилище, в том числе представителей профсоюзных организаций при их наличии.

Жилищную комиссию представляют в центральных государственных органах – руководитель аппарата; в местных исполнительных органах, государственных учреждениях и государственных предприятиях – заместитель первого руководителя.

Секретарь жилищной комиссии является членом жилищной комиссии без права голоса, он ведет протокол заседания жилищной комиссии.

– Решения жилищной комиссии принимаются большинством голосов путем голосования. Решение жилищной комиссии правомочно, если оно принято двумя третями из числа присутствующих членов. Жилищные комиссии в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов заявителя принимают решение о предоставлении жилища либо выносят мотивированный отказ в письменном виде, – указано в документе.

Предусматривается, что договор найма (поднайма) жилища составляется в трех экземплярах. Один экземпляр договора найма (поднайма) жилища хранится в администрации государственного учреждения (государственного предприятия), второй передается местному исполнительному органу для регистрации в реестре государственного имущества и хранится как документ строгой отчетности, третий выдается заявителю и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.



