Жилищный мошенник выманил два миллиона тенге у туркестанцев
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Управление полиции города Туркестан поступили ряд заявлений от местных жителей, ставших жертвами мошенничества. Со слов потерпевших, малознакомый мужчина, войдя к ним а доверие, обманным путем выманил деньги под предлогом помощи в приобретении жилья по одной из госпрограмм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
Путем мошенничества аферист выманил у одного из горожан 250 тысяч тенге, у другого - 450 тысяч, а у третьего - 1, 5 миллиона тенге. Не дождавшись ни обещанной квартиры, ни возврата денег, обманутые горожане обратились за помощью.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 190 УК РК «мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность афериста и доставили подозреваемого в управление полиции. Им является житель областного центра.
Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 5 фактам мошенничества. В большинстве случаев аферист обещал доверчивым гражданам приобрести квартиры и выманивал деньги. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
- Готовность казахстанских полицейских оценил Глава государства
- Пять убийств по горячим следам раскрыли казахстанские полицейские
- Мать-одиночку незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске
- В Кызылорде гвардейцы спасли трехлетнюю девочку от выпадения из окна
- Более 120 тыс правонарушений допустили жители Павлодарской области с начала года
- За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана