Жилищный мошенник выманил два миллиона тенге у туркестанцев

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Управление полиции города Туркестан поступили ряд заявлений от местных жителей, ставших жертвами мошенничества. Со слов потерпевших, малознакомый мужчина, войдя к ним а доверие, обманным путем выманил деньги под предлогом помощи в приобретении жилья по одной из госпрограмм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Путем мошенничества аферист выманил у одного из горожан 250 тысяч тенге, у другого - 450 тысяч, а у третьего - 1, 5 миллиона тенге. Не дождавшись ни обещанной квартиры, ни возврата денег, обманутые горожане обратились за помощью.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 190 УК РК «мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность афериста и доставили подозреваемого в управление полиции. Им является житель областного центра.

Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 5 фактам мошенничества. В большинстве случаев аферист обещал доверчивым гражданам приобрести квартиры и выманивал деньги. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.