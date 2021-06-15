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    21:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Жилищный аферист присвоил 1,5 млн тенге жительницы Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, путем обмана присвоил ее деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Как выяснилось, обещая помощь в получении соцпособий и приобретении жилья по госпрограмме, аферист выманил у женщины около 1,5 миллиона тенге,

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

    В районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали местного жителя. Задержанного полицейские доставили в районный отдел, мужчина полностью признался в содеянном. Полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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