Жилищный аферист присвоил 1,5 млн тенге жительницы Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, путем обмана присвоил ее деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Как выяснилось, обещая помощь в получении соцпособий и приобретении жилья по госпрограмме, аферист выманил у женщины около 1,5 миллиона тенге,

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

В районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали местного жителя. Задержанного полицейские доставили в районный отдел, мужчина полностью признался в содеянном. Полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.



