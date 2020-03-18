Жилищные программы «Алматы жастары 3.0» и «Бакытты отбасы» будут продолжены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Меиржан Отыншиев рассказал о работе в условиях введенного режима карантина в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Алматы расположен самый крупный жилищный фонд, насчитывающий порядка 8494 многоквартирных домов, которые обслуживают 880 органов управления и 5596 лифтовых оборудований, более 4074 дворов.

Согласно Закону «О жилищных отношениях», подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты и придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования относится к общему имуществу объекта кондоминиума.

Расходы на содержание общего имущества объекта кондоминиума несут собственники помещений (квартир) соразмерно их доле в общем имуществе. При этом на эксплуатацию общего имущества включаются услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекция мест общего пользования и санитарная очистка придомовых территорий.

Ответственность за надлежащую эксплуатацию и содержание общедомового имущества многоквартирного жилого дома несет орган управления объектом кондоминиума, то есть КСК.

В этой связи, управлением совместно с акиматами районов во исполнение Указа Президента РК «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства» и с учетом введения режима карантина в Алматы проводится работа с председателями КСК по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных жилых домов в связи с угрозой распространения коронавируса путем дезинфекции подъездов обеззараживающими средствами.

В целях обеспечения безопасности граждан КСК проводят ежедневную обработку прилегающей территории, включая элементы общего имущества, такие как входные группы, подъезды, лестничные площадки, поручни, перила, лифты и т. д., в целях недопущения распространения и предотвращения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя содержания принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума.

«Сегодня особенно важно каждому жителю активно участвовать в вопросах содержания своего дома путем своевременного внесения ежемесячных взносов. Именно эти взносы формируют фонд оплаты труда и закуп необходимых средств для дезинфекции общего имущества. В сложившейся ситуации остро стоит задача своевременной санитарной обработки мест общего пользования, поэтому мы просим жителей проявить максимальную ответственность в данном вопросе. От нашей личной гражданской сознательности сегодня зависит здоровье каждого горожанина», - сказал Меиржан Отыншиев.

Он также добавил, что если ваш орган управления не принимает соответствующих мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, то вы всегда можете обратиться в управление жилищной политики города в удобном вам формате — можно направить обращение на сайте open-almaty.kz, позвонить по номерам, в том числе и сотовым, размещенным на официальном сайте управления, также в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме того, вы можете обратиться в акимат района.

«Также мы просим воздержаться от проведения собраний жителей по тем или иным вопросам касательно управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества и не выходить из дома без надобности», - заявил он.

Акиматом города прорабатываются дополнительные меры поддержки КСК по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов. О них мы сообщим дополнительно. Касательно государственных услуг, оказываемых управлением, отмечу, что все они осуществляются в электронном формате через портал eGov.

Также льготные жилищные программы «Алматы жастар 3.0» и «Бакытты отбасы» будут продолжены до установленного срока, то есть до 30 марта, так как прием заявок и документов осуществляется в электронном формате путем использования ЭЦП на специально разработанных сайтах, ссылки имеются на официальном ресурсе управления жилищной политики.

Вместе с тем, по поручению Президента РК, 70% работников управления и подведомственной организации переведены на дистанционный режим работы.