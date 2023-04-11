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Жилищные инспекции не на должном уровне проводят контроль в сфере газоснабжения - МЧС

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 16:45
Жилищные инспекции не на должном уровне проводят контроль в сфере газоснабжения - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства сообщил, что в графике профилактического контроля и надзора отсутствуют проверки жилищных инспекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане провели анализ работы жилищных инспекций в сфере газа и газоснабжения при акиматах.

«Проведенный анализ показал, что жилищные инспекции не на должном уровне реализуют возложенные на них функции по контролю в сфере газа и газоснабжения», - сказал Юрий Ильин.

Министр отметил, что в графике профилактического контроля и надзора на первое полугодие текущего года, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры, отсутствуют проверки жилищных инспекций.

Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Из 29 проверок, проведенных жилищными инспекциями, только одна была плановой, остальные по обращениям заявителей (по одной плановой проверке в Астане и СКО, 28 - по обращениям заявителей, из них 14 – в Алматы, 11 – в Шымкенте, 2 – в Астане).

«Для максимального снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо исполнение всеми заинтересованными государственными и местными исполнительными органами возложенных на них полномочий в рамках действующего законодательства», - заключил Юрий Ильин.

Напомним, в прошлом году также отмечали недостаточный контроль в сфере газоснабжения. Тогда Юрий Ильин сказал, что для повышения уровня подготовки по инициативе МЧС на базе Академии гражданской защиты проведены курсы повышения сотрудников жилищных инспекций акиматов.


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