Жилищную программу «Елорда жастары» планируют запустить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Политического совета филиала партии «Nur Otan» состоялось в столице, в ходе которого утверждена Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии по городу Нур-Султану на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в партии, в рамках Дорожной карты определены 10 основных вызовов. Это обеспечение доступным жильем; долевое строительство; социальная сфера; развитие окраин, общественных пространств и дворов; газификация; дороги и общественный транспорт; ливневая канализация и очистные сооружения; экология; общественная безопасность; развитие малого и среднего бизнеса. Именно эти проблемы, волнующие жителей, легли в основу приоритетных направлений развития города, которые партия «Nur Otan» определила в своей предвыборной программе. Главная ее цель – создание условий для непрерывного улучшения качества жизни и благосостояния населения.

«Пандемия серьезно отразилась на всех секторах экономики, обозначив самые слабые стороны ведения бизнеса, обязав переформатировать свою деятельность с учетом новых реалий. Планируется создать более 100 тысяч новых рабочих мест (в среднем по 27 тысяч новых рабочих мест ежегодно за счет открытия производств, выделение грантов, льготных кредитов, субсидий и другое). Молодежь – это наше будущее. В столице проживает около 250 тысяч молодых людей. Им будет оказана всесторонняя поддержка. Это запуск городской жилищной программы «Елорда жастары» для работающей молодежи, оказание поддержки в развитии бизнеса, обучении и занятиях спортом. Дорожная карта - это, по сути, план развития нашего города на 5 лет. И мы добьемся, что все эти планы и обещания будут выполнены», - сказал первый заместитель председателя филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султана Даулет Карибек.

В партии также проинформировали, что в ближайшие пять лет будут построены 30 врачебных амбулаторий, новая многопрофильная больница и роддом.

«В ближайшие пять лет, несмотря на рост численности населения, планируется полностью избавится от трехсменных и переуплотненных школ. Для этого будет построено 50 новых школ. Актуальной проблемой, беспокоящей многих жителей столицы, является обеспечение доступным жильем. Для решение данной проблемы планируется ежегодно строить 10 тысяч квартир. Столица должна стать «городом без окраин». Поэтому для комфортной и полноценной жизни в жилых массивах будут построены 130 км сетей водоснабжения и водоотведения, 85 км ливневой канализации, трех комплексов очистных сооружений ливневой канализации, одной подстанции и 177 км сетей электроснабжения. Планируется произвести ремонт и благоустроить 500 дворов», - рассказали в партии.

Согласно плану будет увеличено количества автобусов на линиях, пройдет модернизация маршрутной сети, которая позволит большему числу горожан пользоваться услугами общественного транспорта, также проведут ремонт более 250 улиц для создания комфортных условий 300 тысячам автолюбителей.

В городе ведется строительство сетей и сооружений ливневой канализации. Завершение этих работ, как считают в партии, улучшит экологическую обстановку в столице, минимизирует риск подтопления зданий и домов, сделает город чище.