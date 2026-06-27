Жилье и госнаграды от имени Президента вручили ко Дню СМИ в ВКО

В Восточно-Казахстанской области День работников средств массовой информации в этом году стал по-настоящему историческим для журналистского сообщества региона, передает Kazinform.

Впервые представителям профессии не только вручили государственные и ведомственные награды, но и передали ключи от новых квартир и автомобили для ведущих региональных медиаорганизаций.

Фото: акимат ВКО

Торжественная церемония прошла с участием акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, который поздравил журналистов, ветеранов отрасли и работников средств массовой информации с профессиональным праздником, отметив особую роль журналистики в период масштабных политических и общественных преобразований.

— Сегодня журналистика — это не просто профессия. Это огромная ответственность перед обществом. Именно вы ежедневно находитесь на передовой информационной повестки, помогаете людям быть услышанными, формируете общественное мнение и обеспечиваете связь между государством и гражданами. В эпоху реформ и перемен вы всегда находитесь на волне событий и всегда остаетесь на связи с людьми, — отметил глава региона.

Фото: акимат ВКО

Особым моментом церемонии стало вручение государственных наград представителям отрасли. Орденом «Құрмет» был награжден ветеран журналистики и телевидения Айтмухамбет Касымов, медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен телеоператор агентства «Хабар» Дмитрий Пыхтин, а накануне в Акорде медалью «Шапағат» была награждена журналист Юлия Чернявская. Однако главным событием праздника стало вручение жилья представителям профессии.

Продолжая инициативу Президента Казахстана по поддержке работников СМИ, ключи от новых квартир получили собственный корреспондент телеканала «Qazaqstan» Олжас Керейхан и журналист медиахолдинга ALTAI NEWS Айдос Мырзахметов.

Фото: акимат ВКО

Не менее символичным стало и решение о поддержке региональных средств массовой информации.

Впервые в истории области сразу три крупнейшие медиаструктуры региона получили автомобили для укрепления своей материально-технической базы. Ключи и сертификаты были переданы телеканалу «ALTAI», медиахолдингу «ALTAI NEWS» и Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области.

Фото: акимат ВКО

В этот день журналисты региона также получили ведомственные награды министерства культуры и информации, благодарственные письма и премии акима области в различных профессиональных номинациях — от общественно значимой журналистики до развития цифровых технологий и освещения вопросов законности и правопорядка.

По словам Нурымбета Сактаганова, поддержка журналистского сообщества является не просто знаком уважения к профессии, а важной инвестицией в развитие открытого и слышащего государства.

— Сильные средства массовой информации — это важнейший элемент развития современного общества. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит доверие людей и качество общественного диалога, — подчеркнул глава региона.

Пожалуй, впервые за многие годы профессиональный праздник журналистов в Восточном Казахстане стал не только поводом для поздравлений, но и реальным подтверждением того, что труд людей, ежедневно работающих со словом и информацией, в регионе ценят не только на словах.