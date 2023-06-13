Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Жилье выделят семьям погибших в области Абай

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Июня 2023, 09:35
Жилье выделят семьям погибших в области Абай Фото: пресс-служба МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Премьер-Министра РК сообщила о мерах поддержки семей погибших в результате лесных пожаров в области Абай, передает МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства семьям погибших будут оказаны следующие меры поддержки: 1) пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия); 2) единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи; 3) обеспечение жильем с необходимой мебелью; 4) единовременная выплата на погребение из ЕНПФ», - говорится в сообщении пресс-службы главы Кабмина.

Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.

Ранее сообщалось о том, что семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Жилье   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане