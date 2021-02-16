Жилье, школы, дороги, освещение: свыше 40 проектов планируют реализовать в этом году в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Семея Нурымбет Сактаганов на расширенном заседании областного акимата рассказал о проектах, которые будут реализованы в городе в 2021 году в рамках Комплексного плана на 2020-2025 годы за счет всех источников финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«На развитие города в этом году запланировано 42 мероприятия на 57 млрд тенге, в том числе 42,5 млрд тенге за счет бюджетных средств. В рамках специального проекта «Ауыл - ел бесігі» предусматривается реализация трех проектов на общую сумму 315 млн тенге, это реконструкция Дома культуры, средний ремонт дорог, а также уличное освещение в селе Приречное. По программе «Дорожная карта занятости» на 2021 год предварительно одобрено восемь социальных и три инфраструктурных проекта на 7,2 млрд тенге с созданием 270 рабочих мест», - сообщил Нурымбет Сактаганов.

По словам акима города, в сфере жилищного строительства в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 23 многоквартирных жилых дома. Средним ремонтом будет охвачено 62 км автомобильной дороги Семей - Кайнар, а также предусмотрены средства на строительство сетей водоснабжения в селах Чекоман и Абралы общей протяженностью 40,3 км.

Кроме того, будут построены две школы в поселках Восточный и Степной на 1 500 мест. Свыше 800 млн тенге предусмотрены на укрепление материально-технической базы школ города: так, на ремонт 43 школ города выделено 744 млн тенге.

Напомним, что в ходе заседания аким ВКО Даниал Ахметов поручил Н. Сактаганову разработать проект по развитию села Кайнар и был недоволен реализацией в Семее программы по государственно-частному партнерству. В 2019 году не был реализован ни один проект, отметил глава области.