Жилье с видом на озеро планируют строить в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Аким города Экибастуза Аян Бейсекин представил проект нового генплана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По замыслу проектировщиков, Экибастуз будут развивать по двум направлениям. На первом этапе – в северном направлении вокруг озера Ащыколь. Об этом стало известно во время сессии облмаслихата.

«Проектом предусматривается застройка жилого массива на южной и восточной стороне озера на площади 1326 гектаров, – сообщил Аян Бейсекин. – Кроме того, запланировано строительство объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальных и административных сооружений».

Во вторую очередь намерены развивать южную часть города. Планируют возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, в том числе за счет сноса существующей частной застройки на площади 250 гектаров.

Генеральный план также предусматривает развитие рекреационной зоны вокруг озера Ащыколь и зеленой зоны вокруг города. Создадут защитные полосы из древесных и кустарниковых насаждений шириной 500 метров на площади 2 000 гектаров.

Депутаты областного маслихата поддержали предложение акима Экибастуза.