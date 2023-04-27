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Жилье с видом на озеро планируют строить в Экибастузе

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 18:06
Жилье с видом на озеро планируют строить в Экибастузе Фото: pavlodarnews.kz

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Аким города Экибастуза Аян Бейсекин представил проект нового генплана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По замыслу проектировщиков, Экибастуз будут развивать по двум направлениям. На первом этапе – в северном направлении вокруг озера Ащыколь. Об этом стало известно во время сессии облмаслихата.

«Проектом предусматривается застройка жилого массива на южной и восточной стороне озера на площади 1326 гектаров, – сообщил Аян Бейсекин. – Кроме того, запланировано строительство объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальных и административных сооружений».

Во вторую очередь намерены развивать южную часть города. Планируют возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, в том числе за счет сноса существующей частной застройки на площади 250 гектаров.

Генеральный план также предусматривает развитие рекреационной зоны вокруг озера Ащыколь и зеленой зоны вокруг города. Создадут защитные полосы из древесных и кустарниковых насаждений шириной 500 метров на площади 2 000 гектаров.

Депутаты областного маслихата поддержали предложение акима Экибастуза.


Павлодарская область   Строительство   Экибастуз  
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