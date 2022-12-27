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Жилье по проекту «Асарлатып үй салу» получили 9 таласских семей

27 Декабря 2022, 21:10
Жилье по проекту «Асарлатып үй салу» получили 9 таласских семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таласском районе, как и в остальных районах Жамбылской области, возрождается славная древняя традиция – асар, главная цель которой - не только обеспечить жильем нуждающихся, но и сплотить народ для этой благородной задачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В районе в прошлом году в рамках проекта «Асарлатып үй салу» ключи от новых домов получили восемь семей. В этом году в шести сельских округах и городе Каратау девять малообеспеченных семей обрели крышу над головой. Из девяти домов, сданных в текущем году, два построены заново, остальные семь домов капитально отремонтированы», - сообщили в пресс-службе.

Эти дома построены и отремонтированы на средства неравнодушных жителей и местных предпринимателей, руководителей крестьянских хозяйств. По данным акимата, общая сумма составила 20 миллионов тенге.


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