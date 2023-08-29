Жилье не будет дешевым – руководитель агентства недвижимости в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель одного из агентств недвижимости в Северо-Казахстанской области Елена Молодовская отметила оживление на рынке и возросший спрос на частные дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации Е. Молодовской, в июле по области была совершена 771 сделка купли-продажи жилой недвижимости, в июне их было 649.

«Рынок оживился. В течение полугода мы отмечаем увеличенный спрос на частные дома, в том числе в пригороде, близлежащих к Петропавловску селах. В прошлом месяце по области из 771 сделки 407 были на покупку квартир, 360 – частных домов. Есть и спрос, и предложение», - отметил Е. Молодовская.

Сейчас в базе агентства около двух тысяч предложений о продаже вторичного жилья, свыше 500 объектов в новостройках и около 500 – частных домов. Стоимость жилья в Петропавловске высокая. Если раньше на цену влияло расположение, год постройки дома, квадратура, состояние квартиры и другие факторы, то сейчас цены формируются хаотично.

«Никакой дисциплины в формировании цен нет. К примеру, двухкомнатная квартира новой планировки в доме 2000-х годов постройки может стоить от 338 до 733 тыс. тенге за квадратный метр. Есть в базе и квартира, стоимость которой составляет 1 млн за квадратный метр. В центре Петропавловска средняя цена за «квадрат» - 500 тыс. тенге, в пользующихся спросом 19-м и 20-м микрорайонах средняя цена – 350-380 тыс. тенге за квадратный метр», - сказала Е. Молодовская.

В центре города стандартная однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров стоит сейчас от 8 до 19,5 млн тенге, двухкомнатная площадью 45-55 «квадратов» -от 11 до 27 млн тенге, трехкомнатная площадью 58-65 квадратных метров – от 14 до 42 млн тенге.

Риэлтор отметила, что пользуются спросом новостройки. Люди выбирают комфортное жилье, с ровными стенами и высокими потолками, красивыми подъездами и дворами, удобной парковкой. Цена за квадратный метр в новостройках составляет от 290 тыс. тенге, средняя – 330-360 тыс. тенге. Речь идет о квартирах в предчистовой отделке.

Большинство квартир североказахстанцы приобретают в ипотеку. Сумма ежемесячного платежа зависит от многих факторов: банка, ипотечной программы, размера первоначального взноса и прочего. В крупных агентствах недвижимости есть ипотечные брокеры, которые могут сразу же посчитать примерный платеж в разных банках.

«Доля ипотечных квартир – мы говорим о проданных нашей компанией - увеличилась, доля наличных расчетов - сократилась. Соотношение примерно 70:30. На мой взгляд, люди привыкли и адаптировались под ипотечные ставки. Да, процент высокий, но понимают, что лучше иметь собственное жилье и идут на этот шаг», - добавила Е. Молодовская.

По мнению риэлтора с более чем 10-летним стажем, пока предпосылок к значительному снижению цен на рынке недвижимости нет. Однако если собственник квартиры действительно хочет ее продать, то он идет на снижение цены.

««Цены падают только на старое жилье, где были завышены. Стоимость квартир в домах 1990-х и более поздней постройки не снижается. То же самое касается и аренды квартир. Цены резко поднялись в прошлом году и к настоящему времени снизились незначительно. Прежнего уровня – 60-70 тыс. тенге в месяц за «однушку» - нет. Аренда однокомнатной квартиры обойдется от 90 тыс. тенге и выше, двухкомнатной – от 130 тыс. тенге. Рынок живет в этих ценах. Максимум на 10-15% «просядет», не более. При появлении новых жилищных программ, напротив, возможен рост цен на жилье», - подчеркнула Е. Молодовская.