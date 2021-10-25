Жилье для почти миллиона семей построят в рамках предвыборной программы Nur Otan – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания Политического совета ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний партии в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

По его словам, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся системный контроль за реализацией 217 дорожных карт «Nur Otan» в каждой области, городе и районе.

Так, озвученная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборная программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» до 2025 года уже исполнена по Алматинской области на 27%. Введено 757 тысяч кв.м жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тысяч постоянных рабочих мест и др.

«В рамках предвыборных обещаний партии по обеспечению граждан жильем в сельской местности вместе с председателем филиала, акимом области Амандыком Баталовым осмотрел в селе Айтей Карасайского района жилой комплекс «Өмірұзақ», где в этом году было построено 50 домов на 200 квартир. В ближайшее время часть из них получат очередники района, в том числе по категории «многодетные семьи», - написал он на своей странице в Facebook .

В целом, как отметил Бауыржан Байбек, за пять лет по стране будет введено 103 млн кв.м жилья для почти одного млн казахстанцев, в том числе 284 тысячи малообеспеченных семей, граждан с особыми потребностями, детей-сирот. Для этого государство будет стимулировать предпринимателей строить арендное жильё на селе через субсидирование затрат. Также предусмотрено выделение льготных кредитов для участников программы «С дипломом в село». Только до конца года данной мерой будет охвачено 4,5 тысячи молодых специалистов.

В селе Сарыбай би Жамбылского района первый зампред партии посетил новую врачебную амбулаторию, построенную согласно программе «Nur Otan».

«Партия будет способствовать открытию врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов во всех опорных и спутниковых сёлах страны. Будут приняты меры по оснащению районных больниц современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами и другим необходимым оборудованием», - сказал он.

В этот же день в селе Узынагаш Бауыржан Байбек встретился с недавно избранными напрямую населением акимами сельских округов, а также руководителями фракций в маслихатах всех уровней.

По информации пресс-службы партии, в ходе встречи были обсуждены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств и своевременному выделению необходимых средств. В этом ключе в онлайн-формате также был рассмотрен ход реализации предвыборных обещаний в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.