Жилье для многодетных семей построят в райцентрах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районных центрах Восточного Казахстана в этом году будет построено и введено в эксплуатацию до 1000 кв. метров жилья для многодетных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима ВКО Даниала Ахметова в Instagram.

«Ряд районов уже приступил к работе. Особо отмечу Жарминский район. На следующей неделе персонально каждый аким будет отчитываться о ходе реализации данного проекта. Как вы знаете, в Восточном Казахстане реализуется трехлетняя программа по обеспечению малообеспеченных многодетных семей жильем. Этот год должен стать принципиально важным», - отметил аким области.

Д.Ахметов поручил выделить необходимые земельные участки, чтобы у возведенных домов был свой огород и личное подсобное хозяйство.