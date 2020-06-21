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Жилье для многодетных семей построят  в райцентрах ВКО

21 Июня 2020 12:12
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Жилье для многодетных семей построят  в райцентрах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районных центрах Восточного Казахстана в этом году будет построено и введено в эксплуатацию до 1000 кв. метров жилья для многодетных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима ВКО Даниала Ахметова в Instagram.

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«Ряд районов уже приступил к работе. Особо отмечу Жарминский район. На следующей неделе персонально каждый аким будет отчитываться о ходе реализации данного проекта. Как вы знаете, в Восточном Казахстане реализуется трехлетняя программа по обеспечению малообеспеченных многодетных семей жильем. Этот год должен стать принципиально важным», - отметил аким области.

Д.Ахметов поручил выделить необходимые земельные участки, чтобы у возведенных домов был свой огород и личное подсобное хозяйство.


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#Восточно-Казахстанская область   #Строительство   #Жилье  
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Орал Ерланулы

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