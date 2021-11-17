Жильцы многоэтажек не хотят подключаться к центральному газоснабжению в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарную опасность представляют дома, где используются газовые баллоны и коттеджи, отапливающиеся газом. Об этом заявил глава города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании областного акимата глава региона Кумар Аксакалов поинтересовался, какую работу в течение года проводили городские власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газовых баллонов.

«В прошлом году ощутили последствия нарушений использования газовых баллонов, когда был взрыв в общежитии. Были людские потери. После этого случая должны были все обследовать», - сказал К.Аксакалов.

Аким Петропавловска заверил, что все дома, которые подлежат газификации, проверили. И даже готовы были выделить 135 млн тенге из бюджета на подведение к ним сетей газоснабжения, но понимания у горожан не нашли.

«От центрального газоснабжения отключены 20 домов. Все сети внутри демонтированы. За счет бюджета подведут к дому. Жильцы за свой счет внутри квартиры должны сделать. Провели сходы с населением. Но жители отказались, заверили, что поставили электрические плиты. Хотя газовые баллоны все-таки есть в квартирах. Буквально на днях открыли проверку по поступившему сообщению о баллоне. Все решается именно собранием жильцов. В любом случае будем продолжать работу», - сказал Б.Жумабеков.

Газовые баллоны использовались в 55 объектах общепита. По словам акима города, всем вручили уведомления, и на момент проверки баллонов в помещениях не было. Продолжают ли предприниматели соблюдать правила пожарной безопасности, городские власти намерены проверить в ближайшее время.

«Среди 16 тысяч индивидуальных домов 83 коттеджа отапливаются газом. Из них 35 зарегистрировались. Остальные не предоставляют информацию. До конца года поставим на контроль. Эти дома представляют опасность. Кроме того, проводится работа по исключению фактов использования баллонов с истекшим сроком эксплуатации. У нас одна организация занимается сертификацией, пять – заправляют баллоны. Всем вручили уведомления. Не имеющие сертификатов баллоны заправлять не будут», - добавил Б.Жумабеков.

К.Аксакалов подчеркнул, что вопрос использования газовых баллонов всегда должен быть на контроле. Февральская трагедия не должна повториться.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Погибли три человека.