Жильцы аварийных домов в Алматы требуют переселения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители двух многоквартирных ветхих домов требуют переселить их в другие дома из-за аварийного состояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дома расположены в Жетысуском районе, в микрорайоне Кемел по улице Дулыга, 15 и 17. Как заявляют сами жители, здания были построены в 1950 году. Здесь отсутствуют отопление, газ, горячая вода.

Проживающая в одном из этих двух домов уже 20 лет Елена Шелковенко заявила, что все жильцы пользуются только холодной водой. Бойлеры они не могут подключать из-за электрического напряжения.

«У нас из-за электричества у многих полетела техника: холодильники, микроволновки, стиральные машины, компьютеры и т.д. Также у нас стоят привозные газовые баллоны. В таком доме нельзя баллонный газ ставить, потому что мы два раза горели, и наш сосед к нам забегал и выкидывал баллоны, чтобы они не взорвались. Дом разваливается. Сырость. На первом этаже некоторые сами отапливают квартиры дровами. Газового отопления у нас нет, отапливаемся мы светом», - пожаловалась она.

По ее словам, власти города предлагали за счет самих жильцов сделать модернизацию, однако жители считают, что дом подлежит только сносу. Да и денег на реконструкцию у жильцов нет. Здесь живут пенсионеры, многодетные матери, квартиранты.

«Мы хотим, чтобы нас переселили в другое место или же построили новые дома здесь же. Мы уже делали ремонт в подъезде сами, другие вот крыши ремонтировали, но все равно отваливаются, толку нет. Да и после двух пожаров уже никто не хочет ничего делать. Когда я сплю и пользуюсь своим электрообогревателем, у меня скрипят балки. Я боюсь порой спать, думаю, не отвалятся ли они сейчас», - добавила Елена.

Кроме того, жители рассказали, что уже устали постоянно бороться с крысами и тараканами.

В акимате Жетысуского района сообщили, что эти дома можно отремонтировать по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 2020 год.

«По этой программе любые собственники домов могут составить протокол, сдать его в управление жилищной политики города. Там их включат в программу, составят проектно-сметную документацию. На основании этого проекта жильцы могут сделать ремонт фасада, подъезда и кровли. Я думаю, что эти дома можно модернизировать, у нас есть дома, которые были модернизированы по данной программе. Это государственная программа. Здесь деньги даются на возвратной основе. Допустим, жители выбирают один из видов ремонта, государство сделает, но на каждый квадрат через квитанцию жильцам будет поступать счет оплаты. Рассрочка от 8 до 15 лет без процентов», - ответил руководитель отдела коммунального хозяйства акимата Жетысуского района Куаныш Сейтимбетов.

Он добавил, что весной прошлого года представители акимата совместно с инвесторами осмотрели эти дома. Они были включены в программу «Ветхое жилье». Сейчас в программе имеются 136 домов из Жетысуского района.