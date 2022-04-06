Жильцам новостроек предложат несколько операторов связи для подключения к сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой, при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи. Об этом сообщили на очередном заседании Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе заседания были рассмотрены предложения по демонополизации сфер строительства и ЖКХ, транспорта, функционирования автодорог и промышленности.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий. В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышению требований при подключении.

Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке.

Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы.

Касательно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов – планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи. На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой, при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи.

Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями.

Глава Правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение Комиссии обновленные предложения в недельный срок.