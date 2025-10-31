Жидкую бумагу для реставрации древних книг начали изготавливать в Казахстане

Эту уникальную технологию используют в Национальном центре рукописей и редких книг. Пока проект работает в тестовом режиме - с момента запуска прошла всего неделя.

Жидкую бумагу создают по особой технологии, которая, впрочем, по своей сути довольно проста и знакома каждому. Старые бумажные обрывки измельчают в блендере, затем к ним добавляют дистиллированную воду. Получившаяся масса должна настояться как минимум три дня – только после этого она становится основой для книги.

Когда масса готова, ее разливают по специальным формам, выравнивают и удаляют лишнюю влагу. После этого лист помещают между слоями войлока: только так бумага высыхает ровно и становится пригодной для реставрации.

- Основное отличие от бумаг, которые используются в обиходе, - они пористые, бывают разного вида. Но основное отличие – у них длинные волокна, эти волокна делаются специально для того, чтобы было хорошее сцепление при реставрации. То есть, когда мы будем делать наращивание, будем восполнять утраты, которые есть в книгах старых, в рукописях, эти длинные волокна будут цепляться за основной материал, - рассказывает Жансерик Бейсенкулов, начальник отдела реставрации и консервации.

Кадр из видео

Готовую бумагу используют не только для восстановления старинных книг. Из этих листов делают копии древних рукописей и карт. В зависимости от назначения специалисты подбирают разный состав – где-то требуется плотный материал, а где-то, наоборот, более мягкий.

- Вся эта технология – восточная, в основном взята из Ирана, Турции. И сейчас планируем еще больше этот процесс развивать, также привлечь зарубежных экспертов, чтобы провести экспертизу этой бумаги. Но наши специалисты уже ее используют для реставрации, - говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг.

Раньше такой материал закупали за границей: теперь же отечественный продукт полностью заменит импортные аналоги. После тестов и проверок бумагу планируют изготавливать уже в производственных масштабах. Ну а в будущем таким продуктом будут обеспечивать архивистов и реставраторов по всему Казахстану, а затем и по всему миру.