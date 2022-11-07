Жибек Кулымбетова стала пятикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова вновь завоевала золотую медаль на чемпионате мира Ju-Jitsu World Championship Abu Dhabi 2022 и стала пятикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг. Она провела три схватки и выиграла всех досрочно болевым и удушающим приемом. Ее соперницами были представительницы Колумбии, ОАЭ и Таиланда. Турнир проходил в дисциплине «не-ваза».

«Я с 9 лет занимаюсь джиу-джитсу. Меня всегда поддерживал мой личный тренер Нурсултан Орынбасаров, он всегда был рядом. Но в этот раз он не смог присутствовать на чемпионате из-за плотного рабочего графика, и я немного волновалась. Все же я сумела вновь стать чемпионом мира. Очень рада. Я к этому чемпионату мира усердно готовилась. Здесь мне секундировал наш другой тренер Самат Айтпанбет. Очень ему благодарна. Чувствовала хорошую поддержку», - поделилась чемпионка.

Она поблагодарила президента академии Qazaqstan Top Team Арлана Шабдарбаева, президента спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Ерболата Турумбетова, своих тренеров и болельщиков за доверие и поддержку.

Тренер спортсменки Нурсултан Орынбасаров сообщил, что честь команды и страны на чемпионате представляли еще несколько джитсеров: Адина Болат - стала серебряным призером (до 15 лет), Дарина Жумаш - бронзовым (до 18 лет), Малика Салимова и Нариман Даулбаев не смогли попасть в тройку лучших.

По словам тренера, в скором времени Жибек примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу среди взрослых - Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship 2022.

Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr - QTT». Также является чемпионкой мира по грэпплингу, бронзовым призером ЧМ по самбо, победителем и призером многих международных и республиканских соревнований. Недавно она выиграла крупнейший турнир AJP Tour Asia Continental PRO - GI в Абу-Даби.

Ранее казахстанец Руслан Исраилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.



























