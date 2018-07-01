Жезказганским фермерам предоставят в аренду земельные участки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акимат Жезказгана объявляет конкурс по предоставлению земельных участков в аренду для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Каждая заявка должна содержать конкурсное предложение, в которое необходимо включить, во-первых, бизнес-план. Это прогнозный объём инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест.

Второе обязательство касается составления и освоения проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнения мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. Заявлены также обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК, включая Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения; по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона; по соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

С перечнем земельных участков, пастбищ и угодий, а также с порядком и условиями проведения конкурса и участия в нём можно ознакомиться на официальном сайте: https://jezkazgan.gov.kz/ru/4072.html.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 календарных дней в ГУ «Отдел земельных отношений города Жезказган».

Кроме того, вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 27 августа текущего года.