НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Жетысуская область получила новую партию вакцины Pfizer

5 Декабря 2022, 19:49
Жетысуская область получила новую партию вакцины Pfizer

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Асхат Чарапиев сообщил, что в ноябре на областной склад доставили очередную партию вакцины Pfizer в количестве 11 700 доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Асхата Чарапиева, этот препарат применяется с 3 декабря для вакцинации и ревакцинации всех групп граждан в возрасте 12 лет и старше. На сегодняшний день в области против коронавирусной инфекции есть 324 дозы вакцины Sinopharm, 7754 - QazVac и 11 000 доз Pfizer.

«По области с ноября 2021 года первым компонентом вакцины Pfizer привились 34 984 (48,6%) человек. Из них 25 198 подростков, 1061 беременных и 5252 женщин в период лактации. Вторым компонентом вакцинировано 33 785 (47%) человек. Из них 24 320 подростков, 1003 беременных и 5108 женщин в период лактации. Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зафиксировано. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций, оборудованных в соответствии со специальными санитарными правилами. Прививка проводится только после врачебного осмотра, оценки состояния здоровья и выдачи разрешения на прививку», - сказал на брифинге Асхат Чарапиев.

Спикер отметил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в области идет на ухудшение, с 8 июня зарегистрировано 2554 случая. В матрице оценки эпидемиологической ситуации область находится в «зеленой» зоне. С начала года зарегистрировано 38 409 случаев КВИ, в том числе 29 493 симптомных типа. За последние сутки зарегистрировано два случая. В больнице в легкой форме лежат 10 пациентов. Темпы роста COVID-19 в области выросли по сравнению с последними двумя неделями, то есть заболеваемость выросла с 5 до 16 случаев. Среди заболевших 65% составляют те, кто не прошел полный курс вакцинации (ревакцинация), и 35% - те, кто не прошел полную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 28,3%.


Теги:
Новости по теме
175 человек заболели коронавирусом в Казахстане
140 человек заболели ковидом в Казахстане
Штамм коронавируса «цербер» в Алматы не выявлен - эпидемиолог
Читайте также
175 человек заболели коронавирусом в Казахстане
«Ауыл - ел бесігі»: 18,6 млрд тенге выделено на развитие сел в Жамбылской области
Караганду накрыл смог
На внутриквартальных тепловых сетях тоже были незначительные повреждения – аким Экибастуза
Более 10 голов КРС погибло из-за болезни в одной из зимовок Карагандинской области
Девяносто семей справили новоселье в Жетысуской области
Как дочерние компании АО «НУХ «Байтерек» поддерживают экономику страны в различных секторах
Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции
2 Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
3 О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области
4 Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью
5 Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге

Лента новостей