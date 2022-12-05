Жетысуская область получила новую партию вакцины Pfizer

5 Декабря 2022, 19:49

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Асхат Чарапиев сообщил, что в ноябре на областной склад доставили очередную партию вакцины Pfizer в количестве 11 700 доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Асхата Чарапиева, этот препарат применяется с 3 декабря для вакцинации и ревакцинации всех групп граждан в возрасте 12 лет и старше. На сегодняшний день в области против коронавирусной инфекции есть 324 дозы вакцины Sinopharm, 7754 - QazVac и 11 000 доз Pfizer.

«По области с ноября 2021 года первым компонентом вакцины Pfizer привились 34 984 (48,6%) человек. Из них 25 198 подростков, 1061 беременных и 5252 женщин в период лактации. Вторым компонентом вакцинировано 33 785 (47%) человек. Из них 24 320 подростков, 1003 беременных и 5108 женщин в период лактации. Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зафиксировано. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций, оборудованных в соответствии со специальными санитарными правилами. Прививка проводится только после врачебного осмотра, оценки состояния здоровья и выдачи разрешения на прививку», - сказал на брифинге Асхат Чарапиев.

Спикер отметил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в области идет на ухудшение, с 8 июня зарегистрировано 2554 случая. В матрице оценки эпидемиологической ситуации область находится в «зеленой» зоне. С начала года зарегистрировано 38 409 случаев КВИ, в том числе 29 493 симптомных типа. За последние сутки зарегистрировано два случая. В больнице в легкой форме лежат 10 пациентов. Темпы роста COVID-19 в области выросли по сравнению с последними двумя неделями, то есть заболеваемость выросла с 5 до 16 случаев. Среди заболевших 65% составляют те, кто не прошел полный курс вакцинации (ревакцинация), и 35% - те, кто не прошел полную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 28,3%.