Жетысу превратится в один из центров производства сахара в РК - Глава государства

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза, до 15 тысяч гектаров. Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Глава государства напомнил, что в стране разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 % до 43 %.

«Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, добавив, что необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод, и если потребуется, рассмотреть возможность привлечения других инвесторов.

Кроме того, по его словам, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году.