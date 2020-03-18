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Жетысайские предприниматели начали шить маски
18 Марта 2020 22:12
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ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с пандемией коронавируса Президент РК Касым - Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в стране. В целях предотвращения и недопущения распространения вируса, в Туркестанской области проводятся все необходимые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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Из-за нехватки специальных масок в регионе заработали цеха. Для решения вопросов нехватки медицинских масок в аптеках и торговых точках, предприниматели области начали выпускать данную продукцию.
К примеру, частные предприятия «Айнур» и «Асем» города Жетысая ежедневно шьют до 3000 масок и реализуют готовый товар. В ближайшее время они намерены увеличить производство масок до 4000 штук.
Ключевые слова: Туркестанская область, Коронавирус,
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