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Жетысайские предприниматели начали шить маски

18 Марта 2020 22:12
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Жетысайские предприниматели начали шить маски

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с пандемией коронавируса Президент РК Касым - Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в стране. В целях предотвращения и недопущения распространения вируса, в Туркестанской области проводятся все необходимые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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Из-за нехватки специальных масок в регионе заработали цеха. Для решения вопросов нехватки медицинских масок в аптеках и торговых точках, предприниматели области начали выпускать данную продукцию.

К примеру, частные предприятия «Айнур» и «Асем» города Жетысая ежедневно шьют до 3000 масок и реализуют готовый товар. В ближайшее время они намерены увеличить производство масок до 4000 штук.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Коронавирус,
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