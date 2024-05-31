Жетысайские дыни из Туркестанской области напрямую отправятся на стол к москвичам

В этом году крестьяне Жетысайского района Туркестанской области засеяли хлопчатник на 79,3 тыс. га, орошаемых земель на 40,8 тыс. га, бахчевых на 20,1 тыс. га, зерновой кукурузы на 7,2 тыс. га, овощей на 3,3 тыс. га и люцерны на 6,3 тыс. га, в настоящее время ведутся работы по посеву риса и маша. Сегодня в районе уже созрел первый урожай бахчевых культур, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Житель Жетысайского района Аль-Фараби Кузенбаев уже несколько лет занимается сельским хозяйством. В Абайском сельском округе на площади 45 гектаров он и в этом году выводит свою продукцию на рынок раньше других.

Здесь уже приступили к уборке урожая сорта дыни "бакинка". Посаженные в феврале, они были готовы не через 65 дней, а через 90 дней из-за дождливой погоды. Теперь их экспортируют в Москву, столицу Российской Федерации.

- В этом году наша дыня немного опаздывает. Спрос тоже хороший. Несмотря на трудности с водопроводом, дефицита не ощущалось. Мы экспортируем нашу первую продукцию в Россию. Цена 600 тенге за кг. Без каких – либо посредников мы сами отгружаем и отправляем продукцию, – говорит председатель крестьянского хозяйства «Аль-Фараби» Аль-Фараби Кузенбаев.

В этом году на площади 20 тыс. га орошаемых земель в районе засеяно 16 тыс. га дынь, а на 4 тыс. га - арбузов. В прошлом году на площади 18 780 гектаров засеяно 14 тыс. га дынь, 4,6 тыс. га арбузов. Объем валовой продукции составил 514,3 тыс. тонн.