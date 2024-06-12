Жетысайские аграрии экспортируют первые арбузы в Россию

Крестьяне, которые посадили арбуз на площади 4 тысячи гектар, в этом году планируют получить богатый урожай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Крестьянское хозяйство «Павел» в сельском округе Атамекен уже 20 лет сеет бахчевые культуры на 9 гектарах земли.

Фото: Жетісай ауданы әкімдігі

В этом году крестьяне в начале апреля посадили сорт арбуза «Виктория», который требует особого ухода. Планируется, что в результате своевременного проведения необходимых агротехнических мероприятий, будет получен богатый урожай спелых арбузов. Кроме того, введенный в целях экономии воды метод капельного орошения также способствует увеличению урожая.

— Первый урожай мы сейчас отправляем в Россию. После будем отправлять и в другие регионы по запросу. Расход больше, чем обычно, и цены высокие. Продаем килограмм арбуза по цене от 150 до 170 тенге. Мы не испытывали проблем с водопроводной водой, минеральными удобрениями, так как использовали метод капельного орошения. Урожай хороший, — сказал председатель крестьянского хозяйства Асан Мубинов.

Фото: Жетісай ауданы әкімдігі

В этом году жетысайские крестьяне на 79,3 тысячи гектар орошаемых земель засеяли хлопчатник на 40,8 тысячи гектар, бахчевые культуры на 20,1 тысячи гектар, зерновую кукурузу на 7,2 тысячи гектар, овощи на 3,3 тысячи гектар и люцерну на 6,3 тысячи гектар.

Фото: Жетісай ауданы әкімдігі

— На площади 20,1 тысячи гектар посажены бахчевые культуры, из них на 4 тысячах гектарах посажен арбуз. В этом году планируется собрать более 600 тысяч тонн бахчевых культур. В прошлом году был большой урожай бахчевых культур, и мы были одними из лучших в области, — сказал руководитель районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Нуртас Турсынбеков.