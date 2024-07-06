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    23:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Жестокое убийство произошло на заправке в Алматинской области: подозреваемый задержан

    убийство нож
    Фото: pixabay.com

    В городе Есике Алматинской области произошло жестокое убийство, подозреваемого задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях ранее сообщалось, что 4 июля в городе Есике на заправочной станции мужчина во время словесной перепалки нанес 12 ножевых ранений молодому человеку 1995 года рождения. Пострадавший скончался на месте. 

    В департаменте полиции Алматинской области отметили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    - По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Теги:
    Регионы Казахстана Ножевые ранения Полиция Алматинская область Убийство Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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