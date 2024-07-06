Жестокое убийство произошло на заправке в Алматинской области: подозреваемый задержан

В городе Есике Алматинской области произошло жестокое убийство, подозреваемого задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях ранее сообщалось, что 4 июля в городе Есике на заправочной станции мужчина во время словесной перепалки нанес 12 ножевых ранений молодому человеку 1995 года рождения. Пострадавший скончался на месте.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.