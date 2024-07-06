23:00, 05 Июль 2024 | GMT +6
Жестокое убийство произошло на заправке в Алматинской области: подозреваемый задержан
В городе Есике Алматинской области произошло жестокое убийство, подозреваемого задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях ранее сообщалось, что 4 июля в городе Есике на заправочной станции мужчина во время словесной перепалки нанес 12 ножевых ранений молодому человеку 1995 года рождения. Пострадавший скончался на месте.
В департаменте полиции Алматинской области отметили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
- По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.