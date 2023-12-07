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    15:37, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Жестокое обращение учителя попало на видео в Алматинской области: возбуждено дело

    парты
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Сети распространяется видео жестокого обращения учителя с ребенком в одной из частных школ города Талгара Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform

    Видео инцидента появилось в одном из Instagram-пабликов. Сообщается, что в городе Талгар родители детей пожаловались на частную школу. Они утверждают, что в учебном заведении происходит физическое и эмоциональное насилие над детьми.

    - Дети сообщают о случаях жестокого обращения, включая дергание за волосы, толкание и повышенный голос со стороны педагогов, - говорится в посте

    В пресс-службе акимата Алматинской области отметили, что инцидент произошел в школе «Космо», расположенной в городе Талгар, которая не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности. На данный момент в школе обучается 81 ребенок, работает 24 преподавателя.

    В департаменте полиции региона добавили, что по данному факту сотрудниками полиции на место направлена следственно-оперативная группа. Указанный инцидент зарегистрирован в управлении полиции Талгарского района по статье 140 части 2 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

    - Отдельным указанием начальника ДП Алматинской области проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в изучении обстоятельств инцидента. Иная информация будет предоставлена дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

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    Публикация от 100baksoff ДРУЖНАЯ ИНСТА СЕМЬЯ (@100baksoff_press)

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети полиция Алматинская область школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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