Жестокое обращение учителя попало на видео в Алматинской области: возбуждено дело

В Сети распространяется видео жестокого обращения учителя с ребенком в одной из частных школ города Талгара Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео инцидента появилось в одном из Instagram-пабликов. Сообщается, что в городе Талгар родители детей пожаловались на частную школу. Они утверждают, что в учебном заведении происходит физическое и эмоциональное насилие над детьми.

- Дети сообщают о случаях жестокого обращения, включая дергание за волосы, толкание и повышенный голос со стороны педагогов, - говорится в посте.

В пресс-службе акимата Алматинской области отметили, что инцидент произошел в школе «Космо», расположенной в городе Талгар, которая не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности. На данный момент в школе обучается 81 ребенок, работает 24 преподавателя.

В департаменте полиции региона добавили, что по данному факту сотрудниками полиции на место направлена следственно-оперативная группа. Указанный инцидент зарегистрирован в управлении полиции Талгарского района по статье 140 части 2 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).