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Жестоко избивший свою мать алматинец арестован на 2 месяца
5 Мая 2022 15:25

Жестоко избивший свою мать алматинец арестован на 2 месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина заступился за супругу и нанес собственной матери множественные побои. Подозреваемый будет содержаться под стражей не менее двух месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У женщины зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы, раны на лице и перелом руки. В прокуратуре Алатауского района пояснили, что конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи.

«Деяния С. квалифицированы как умышленное причинение вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об аресте подозреваемого. С санкции суда он взят под стражу на два месяца», – заявили в прокуратуре.

Ранее в социальных сетях распространялось видео избиения пожилой женщины.
Автор:
Корреспондент
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