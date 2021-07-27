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Жесткое столкновение автобуса с легковушкой попало на видео в Алматы

27 Июля 2021 22:24
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Жесткое столкновение автобуса с легковушкой попало на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео аварии появилось в сети.

В пресс-службе департамента полиции рассказали подробности ДТП.

«Водитель автомашины Audi, гражданин Т. 1993 года рождения, двигаясь по ул.Трудовой в западном направлении, на пересечении улицы Яссауи, не уступив дорогу, совершил столкновение с автобусом марки Yutong, за рулем которого находился гражданин Б. 1993 года рождения. Пострадавших нет. Расследованием данного ДТП занимается ОАП УП Ауезовского района», - пояснили в полиции.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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