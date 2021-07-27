Жесткое столкновение автобуса с легковушкой попало на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео аварии появилось в сети.

В пресс-службе департамента полиции рассказали подробности ДТП.

«Водитель автомашины Audi, гражданин Т. 1993 года рождения, двигаясь по ул.Трудовой в западном направлении, на пересечении улицы Яссауи, не уступив дорогу, совершил столкновение с автобусом марки Yutong, за рулем которого находился гражданин Б. 1993 года рождения. Пострадавших нет. Расследованием данного ДТП занимается ОАП УП Ауезовского района», - пояснили в полиции.