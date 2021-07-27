Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30
-
-
-
Жесткое столкновение автобуса с легковушкой попало на видео в Алматы
27 Июля 2021 22:24
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме600 часов общественных работ за оскорбление полицейского получил житель СКО Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку
Видео аварии появилось в сети.
В пресс-службе департамента полиции рассказали подробности ДТП.
«Водитель автомашины Audi, гражданин Т. 1993 года рождения, двигаясь по ул.Трудовой в западном направлении, на пересечении улицы Яссауи, не уступив дорогу, совершил столкновение с автобусом марки Yutong, за рулем которого находился гражданин Б. 1993 года рождения. Пострадавших нет. Расследованием данного ДТП занимается ОАП УП Ауезовского района», - пояснили в полиции.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Массовое отравление в центре соцуслуг прокомментировали в акимате Алматы
- Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау
- Количество детей с коронавирусом растет - главный врач Алматы
- Кому стоит опасаться нового штамма коронавируса
- Будет ли повторная вакцинация от COVID-19 в Алматы
- Когда будут доступны вакцины QazVac и SinoVac в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн