Жесткое лобовое столкновение произошло в Алматинской области: два человека скончались

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе «Талдыкорган-Уштобе» произошло жесткое лобовое столкновение двух автомобилей. Скончались два человека и еще четыре пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в сети .

В Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что данное ДТП произошло в 19:15 часов 12 сентября на 41 км автодороги «Талдыкорган-Уштобе».

«Произошло лобовое столкновение автомашин «Toyota Carina» и «Audi 80». В результате ДТП водители обеих машин скончались от полученных травм, а также 4 пассажира автомашины «Toyota Carina» с различными телесными повреждениями доставлены в больницу г. Уштобе. Возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.4 УК РК, в ходе чего будут выяснены все причины и обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



