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Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло в Алматы
2 Августа 2022 13:31

Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло в Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Видео, на котором мопедист на большой скорости врезался в авто по проспекту аль-Фараби в Алматы, появилось в Сети. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что авария произошла 30 июля около 11:50.

«Водитель гр.Н., управляя мопедом китайского производства, без госномеров, двигался по проспекту аль-Фараби в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил наезд на автомашину «Mitsubishi». В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района», - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.



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