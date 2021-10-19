Жесткий локдаун на четыре недели введут в Латвии из-за коронавируса

РИГА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение в понедельник принял Совет по кризисному управлению, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун», - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Как подчеркнул премьер, такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии.

«Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», - отметил он.

По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих.

«Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», - подчеркнул Кариньш.

Глава Кабмина также указал на то, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных.

«Я должен извиниться перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести - мы не выберемся», - заметил он.

Комендантский час и другие меры

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс со своей стороны пояснил, что в период действия локдауна все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Кроме того, планируется ввести комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только по уважительным причинам, например, работа, получение медуслуг.

«Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого и до 15 ноября все классы, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно», - сказал глава Минздрава.

Кроме того, будут отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях во время действия локдауна будут работать дежурные группы для детей, родители которых должны работать очно. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен будет проходить удаленно.

Очная работа будет допустима только в определенных местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны будут иметь действующий сертификат о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни.

Ранее сообщалось, что Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом.





Фото: © EPA-EFE/TOMS KALNINS