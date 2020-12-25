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Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Декабря 2020, 02:02
Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном и Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен нашли возможность договориться об условиях дальнейшего сосуществования Соединенного Королевства и Евросоюза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Британия и Евросоюз за несколько дней до окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС сумели избежать резкого разрыва без соглашения и договориться о том, как им жить, торговать и сотрудничать после 31 декабря.

Заявление правительства Великобритании

«Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этой сделке, - говорится в заявлении британского правительства. - Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами. Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах. Это крупнейшая двусторонняя сделка, подписанная сторонами, она регулирует торговлю, объем которой в 2019 году составил 668 млрд фунтов».

Реакция Евросоюза

На пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение честным и сбалансированным. Великобритания остается надежным партнером ЕС, подчеркнула она.

«Четыре года коллективных усилий и единства Евросоюза, решимости сохранить мир и стабильности на острове Ирландия, защитить права граждан и единый рынок, построить новое партнерство с Британией. Спасибо всем!» - добавил глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье.

Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам, что на этих переговорах ЕС выступал с позиции силы, поскольку жесткий разрыв сильнее ударил бы по 66-миллионной Британии, чем по 450-миллионному Евросоюзу. В результате, по словам фон дер Ляйен, ЕС добился принятия действенного механизма, который заставит стороны честно конкурировать на едином рынке и не пытаться обеспечить своим фирмам нечестные преимущества.

Интенсивные переговоры

Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС. Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т.д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно - сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.


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