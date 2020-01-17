Жесткие требования за незаконный снос деревьев появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О перспективах развития зеленого фонда в рамках принятых изменений и дополнений в Закон «Об особом статусе Алматы» рассказал руководитель управления зеленой экономики Ержан Сейтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поправки в данный Закон были включают в себя следующие новые нормы. Среди крупных:

- Все санитарные обрезки, омолаживание деревьев будут проводиться с согласования акимата,

- Компенсационное восстановление зелёных насаждений за санитарную вырубку, вынужденная вырубка, произведённая с разрешения акимата, будет производиться путём посадки саженцев лиственных пород с обхватом ствола 20-25 см - вдоль магистральных улиц, и 14-16 см - в других зонах, а хвойных - высотой не менее 2,5 метров с комом (1-го или 2-го класса качества).

- Разработка методики оценки ущерба за снос, благодаря которой будет определяться точная стоимость причинённого вреда.

- Количество компенсационных посадок в случае аварийного сноса составит - 1 к 1, вынужденного сноса - 1 к 10, а за незаконный снос - 1 к 100.

- Гарантийный срок зелёных насаждений - 3 года.

- Администраторы программ по содержанию территории с зелёными насаждениями на землях общего пользования ежегодно в ранний весенний, весенне-летний, летний и летне-осенний периоды проводят работу по оздоровлению и защите зелёных насаждений от вредителей и болезней.

«Если по конкретным нормам говорить, то мы предусматриваем меры по компенсационным посадкам. Раньше у нас компенсационные посадки при незаконных сносах вообще не предусматривались, человек, который незаконно срубил дерево только выплачивал штраф в размере 20 МРП, и на этом все заканчивалось, даже при сносе аварийных деревьев у нас количество компенсационных посадок было 1 к 5, а при сносе здоровых деревьев тоже было 1 к 5. Это как-то не справедливо. Но мы на сегодняшний день все предусмотрели. Как выше было указано, например, за незаконный снос дерева теперь будет количество компенсационных посадок 1 к 100. После этого пускай попробует снести незаконно. 1 к 100, конечно, бьет по карману», - сказал Е. Сейтенов.

Он также добавил, что управление ранее сталкивалось с различными проблемами, которые препятствовали развитию и сохранению зелёного фонда города.

На сегодняшний день проект новых правил вынесен на обсуждение общественности, самые активные горожане могут принять участие и внести свои предложения.

Ранее сообщалось, что в этом законе появилась компетенция по разработке и утверждению правил содержания зеленых насаждений. Также в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».

Фото иллюстративное: static.mk.ru