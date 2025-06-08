Около $30 миллионов похитили мошенники с карт туристов в Турции

По информации издания, ущерб от противоправных действий составил порядка 1 млрд 150 млн турецких лир (эквивалентно $29,2 млн). По меньшей мере 268 человек стали жертвами мошенничества.

Операция по задержанию подозреваемых прошла 31 мая одновременно в нескольких регионах Турции — в частности, в Анталье, Измире и Стамбуле. По данным следствия, деятельность преступной группы координировал владелец одного из отелей в курортном городе Кушадасы, расположенном на побережье Эгейского моря.

Как уточняется, сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за злоумышленниками в течение четырех месяцев после выявления подозрительных операций с использованием POS-терминалов в двух гостиницах Кушадасы. Установлено, что полученные данные с банковских карт туристов преступники передавали другим отелям и компаниям по прокату автомобилей.

Факт несанкционированного снятия денежных средств в большинстве случаев обнаруживался туристами лишь по возвращении на родину. Национальность пострадавших не уточняется.

Ранее в Турции пресекли производство фальшивых денег.