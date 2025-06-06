Производство фальшивых денег пресекли в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о крупной операции в Стамбуле, в ходе которой была раскрыта подпольная типография по производству фальшивых денег. По его словам, в районе Бююкчекмедже задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в изготовлении поддельной валюты.

В результате обысков правоохранители изъяли фальшивые купюры на сумму около $114 млн, а также профессиональное оборудование, использовавшееся для их печати.

Согласно данным МВД, мошенники подделывали не только доллары, но и банкноты других стран – в частности, Саудовской Аравии и Египта.

Фото: gercekgundem.com

– Это одна из крупнейших операций по борьбе с фальшивомонетчиками за последнее время, - подчеркнул Ерликая, поблагодарив полицию за оперативные действия и эффективность.

Следствие продолжается. Устанавливаются возможные связи задержанных с международными преступными группировками.

Ранее мы писали о том, что в Турции участились случаи с поддельными долларами. Особым предпочтением у фальшивомонетчиков для изготовления поддельных денег пользуются купюры номиналом 50 и 100 долларов.

Позднее турецкая полиция провела масштабное мероприятие в Стамбуле, в ходе которого было изъято 3,6 млн поддельных евро.