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    22:37, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Производство фальшивых денег пресекли в Стамбуле

    В обнаруженной подпольной типографии в Стамбуле изъяты фальшивые купюры на сумму $114 млн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    фальшивомонетчики в Стамбуле
    Фото: gercekgundem.com

    Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о крупной операции в Стамбуле, в ходе которой была раскрыта подпольная типография по производству фальшивых денег. По его словам, в районе Бююкчекмедже задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в изготовлении поддельной валюты.

    В результате обысков правоохранители изъяли фальшивые купюры на сумму около $114 млн, а также профессиональное оборудование, использовавшееся для их печати.

    Согласно данным МВД, мошенники подделывали не только доллары, но и банкноты других стран – в частности, Саудовской Аравии и Египта.

    фальшивомонетчики в Стамбуле
    Фото: gercekgundem.com

    – Это одна из крупнейших операций по борьбе с фальшивомонетчиками за последнее время, - подчеркнул Ерликая, поблагодарив полицию за оперативные действия и эффективность.

    Следствие продолжается. Устанавливаются возможные связи задержанных с международными преступными группировками.

    Ранее мы писали о том, что в Турции участились случаи с поддельными долларами. Особым предпочтением у фальшивомонетчиков для изготовления поддельных денег пользуются купюры номиналом 50 и 100 долларов.

    Позднее турецкая полиция провела масштабное мероприятие в Стамбуле, в ходе которого было изъято 3,6 млн поддельных евро.

     

    Теги:
    Мошенничество Турция Доллар Деньги Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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