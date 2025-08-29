Жертвами тайфуна «Кадзики» в Таиланде стали пять человек

Наводнение коснулось 6300 человек и 1800 домохозяйств.

«Кадзики» бушевал в центральных и северных районах Вьетнама в течение нескольких дней. Стихия унесла жизни семи человек. Было затоплено более 10 тысяч домов и офисов, а также 86 гектаров рисовых культур.

По данным властей, тайфун повредил или сорвал крыши почти девяти тысяч домов. Из-за наводнений затоплено более трех тысяч зданий. Ущерб нанесен рисовым полям. Около двух тысяч голов скота смыло водой. Дожди подтопили большую часть территории столицы страны — Ханоя.

В китайской провинции Хайнань из-за «Кадзики» эвакуировали более 20 тысяч человек.







