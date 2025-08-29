Жертвами тайфуна «Кадзики» в Таиланде стали пять человек
Число жертв тайфуна «Кадзики» на севере Таиланда возросло до пяти, еще семь человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bangkok Post.
Наводнение коснулось 6300 человек и 1800 домохозяйств.
«Кадзики» бушевал в центральных и северных районах Вьетнама в течение нескольких дней. Стихия унесла жизни семи человек. Было затоплено более 10 тысяч домов и офисов, а также 86 гектаров рисовых культур.
По данным властей, тайфун повредил или сорвал крыши почти девяти тысяч домов. Из-за наводнений затоплено более трех тысяч зданий. Ущерб нанесен рисовым полям. Около двух тысяч голов скота смыло водой. Дожди подтопили большую часть территории столицы страны — Ханоя.
В китайской провинции Хайнань из-за «Кадзики» эвакуировали более 20 тысяч человек.