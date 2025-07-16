Жертвами муссонных ливней в Пакистане стали 111 человек
С конца июня в Пакистане продолжаются муссонные дожди, вызвавшие масштабные наводнения, жертвами которых уже стали по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Сильнее всего пострадали провинции Хайбер-Пахтунхва, Восточный Пенджаб, Синд и Белуджистан. За последние 48 часов в результате проливных дождей и вызванных ими паводков погибли ещё 7 человек, 12 получили ранения.
Общее число пострадавших с 26 июня по 14 июля составило 212 человек.
NDMA предупредило, что в ближайшие дни осадки могут усилиться, и призвало местные власти к максимальной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.
Муссонные дожди традиционно обрушиваются на Пакистан в период с июля по сентябрь, ежегодно унося жизни сотен человек и причиняя серьёзный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству.