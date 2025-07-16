Жертвами муссонных ливней в Пакистане стали 111 человек

Сильнее всего пострадали провинции Хайбер-Пахтунхва, Восточный Пенджаб, Синд и Белуджистан. За последние 48 часов в результате проливных дождей и вызванных ими паводков погибли ещё 7 человек, 12 получили ранения.

Общее число пострадавших с 26 июня по 14 июля составило 212 человек.

NDMA предупредило, что в ближайшие дни осадки могут усилиться, и призвало местные власти к максимальной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Муссонные дожди традиционно обрушиваются на Пакистан в период с июля по сентябрь, ежегодно унося жизни сотен человек и причиняя серьёзный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству.