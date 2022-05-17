Жертвами финпирамиды Qnet стали более 220 человек - полиция Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует уголовное дело в отношении деятельности компании Qnet по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов проинформировал, что уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований ДП города по статье 217 УК РК.
Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, прокуратуры Алматы и департамента полиции.
Рустам Абдрахманов отметил, что «Qnet» не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций у компании не имеется.
«Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств. С заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек», - сообщил Р. Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet. Один из фигурантов дела содержится под домашним арестом.
В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.