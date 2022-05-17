17 Мая 2022 14:50

Жертвами финпирамиды Qnet стали более 220 человек - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует уголовное дело в отношении деятельности компании Qnet по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов проинформировал, что уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований ДП города по статье 217 УК РК.

Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, прокуратуры Алматы и департамента полиции.

Рустам Абдрахманов отметил, что «Qnet» не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций у компании не имеется.

«Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств. С заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек», - сообщил Р. Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet. Один из фигурантов дела содержится под домашним арестом.

В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.