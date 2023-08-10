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    15:18, 10 Август 2023 | GMT +6

    Жертвами беспрецедентных пожаров на Гавайях стали 36 человек

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    Фото: Paulo André/Pexels
    ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ – Беспрецедентные пожары, бушующие в округе Мауи на Гавайях, унесли жизни по меньшей мере 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Ураган Дора, проходящий мимо Гавайев не облегчает ситуацию, а лишь раздувает пожары сильными порывами ветра. Пожары уже уничтожили сотни зданий и сожгли дотла большую часть исторического города Лазайна с населением 9 000 человек.

    Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на острове Мауи. Там объявлено чрезвычайное положение.

    Проводится масштабная поисково-спасательная операция, вертолеты сверху сбрасывают воду на бушующее пламя.

    Ранее сообщалось, что местные больницы острова переполнены пациентами с ожогами, а также получившими отравление дымом.

    Большинство пожаров на острове Мауи, частично вызванных сильным ветром от урагана Дора, бушующего на расстоянии более 800 миль, до сих пор не локализованы. Ураган принес с собой порывы ветра со скоростью более 97 км/ч.

    «Пожарные все еще пытаются взять под контроль пожары, а наши службы экстренного реагирования работают в режиме поисково-спасательных работ», — заявил Шац.

    В среду утром появились сообщения о том, что некоторые люди прыгали в океан, спасаясь от быстро распространяющегося пламени. Береговая охрана США заявила, что спасла из воды не менее десятка человек.

    Мэр округа Мауи Ричард Биссен-младший заявил на пресс-конференции, что многие дома и бизнес-структуры были полностью разрушены.

    Официальные лица заявили, что в данный момент сложно определить истинный масштаб ущерба на Мауи, и предупредили, что число погибших может возрасти.

    Тысячи людей остаются без электричества и сотовой связи из-за пожаров.

    Президент США Джо Байден отметил в своем заявлении, что правительство страны направило помощь на Гавайи в борьбе с пламенем и продолжает спасательные работы.

    Лахайна — исторический город на западной оконечности Мауи, включенный в Национальный реестр исторических мест США.


    Теги:
    Пожар СМИ Мировые новости Происшествия США
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