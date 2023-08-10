Жертвами беспрецедентных пожаров на Гавайях стали 36 человек

ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ – Беспрецедентные пожары, бушующие в округе Мауи на Гавайях, унесли жизни по меньшей мере 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Ураган Дора, проходящий мимо Гавайев не облегчает ситуацию, а лишь раздувает пожары сильными порывами ветра. Пожары уже уничтожили сотни зданий и сожгли дотла большую часть исторического города Лазайна с населением 9 000 человек.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на острове Мауи. Там объявлено чрезвычайное положение.

Проводится масштабная поисково-спасательная операция, вертолеты сверху сбрасывают воду на бушующее пламя.

Ранее сообщалось, что местные больницы острова переполнены пациентами с ожогами, а также получившими отравление дымом.

Большинство пожаров на острове Мауи, частично вызванных сильным ветром от урагана Дора, бушующего на расстоянии более 800 миль, до сих пор не локализованы. Ураган принес с собой порывы ветра со скоростью более 97 км/ч.

«Пожарные все еще пытаются взять под контроль пожары, а наши службы экстренного реагирования работают в режиме поисково-спасательных работ», — заявил Шац.

В среду утром появились сообщения о том, что некоторые люди прыгали в океан, спасаясь от быстро распространяющегося пламени. Береговая охрана США заявила, что спасла из воды не менее десятка человек.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен-младший заявил на пресс-конференции, что многие дома и бизнес-структуры были полностью разрушены.

Официальные лица заявили, что в данный момент сложно определить истинный масштаб ущерба на Мауи, и предупредили, что число погибших может возрасти.

Тысячи людей остаются без электричества и сотовой связи из-за пожаров.

Президент США Джо Байден отметил в своем заявлении, что правительство страны направило помощь на Гавайи в борьбе с пламенем и продолжает спасательные работы.

Лахайна — исторический город на западной оконечности Мауи, включенный в Национальный реестр исторических мест США.