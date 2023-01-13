Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге

13 Января 2023, 13:21

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вкладчикам финансовой пирамиды «B2B Jewelry» вернули более 300 млн тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований по Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, финансовые пирамиды ликвидируются на стадии их образования путем блокировки сайтов с признаками финпирамид.

«На сегодняшний день 230 потерпевших уже получили свои денежные средства на сумму более 300 млн тенге. Работа по возмещению ущерба продолжается», - отметили в пресс-службе ДЭР по Алматы.

Одна из обманутых вкладчиц алматинка Акмарал Аскарова поблагодарила сотрудников департамента за проделанную работу. По ее словам, она в 2019 году вложила в эту компанию свыше 1,3 млн тенге, но спустя годы сумела вернуть свои деньги.

«Хотела бы поблагодарить сотрудников ДЭР за то, что приняли наши заявления без задержек, выслушали все то, что мы говорили. Нам очень хорошо помогли», - говорит она.

Другая жертва финпирамиды Дина Онгарбаева заявила, что в январе 2020 года, вложив крупную сумму, была вынуждена обратиться в департамент экономических расследований с просьбой о возврате денег.

«После двух лет ожиданий, переживаний, следственных процедур в декабре 2022 года я эти деньги получила. Хочу поблагодарить всех сотрудников правоохранительных органов, департамента экономических расследований, прокуратуры, судебной системы за оказанное содействие и помощь в возврате наших денег. Также хочу обратиться к гражданам, чтобы они не вкладывали деньги в сомнительные компании», - заявила вкладчица.

Как сообщили в ДЭР по Алматы, всего за 2022 год в городе ликвидировано восемь финансовых пирамид, работа в данном направлении будет продолжена до полного искоренения финансовых пирамид.

Ранее 197 вкладчика финансовой пирамиды «B2B Jewelry» получили порядка 123 млн тенге.

В прошлом году организатор этой финансовой пирамиды был осужден к семи годам лишения свободы.