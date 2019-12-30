Жертв могло быть больше – Ерлан Тургумбаев о расследовании авиакатастрофы под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о расследовании причин авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас следственная группа Министерства внутренних дел проводит расследование авиакатастрофы в городе Алматы. Рассматриваются три версии. Первая – это ошибка экипажа, вторая – возможность технической неисправности самого борта, и третье – работа навигационных служб. Идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, лайнер будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр.

«К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв. В больницах находятся 46 наших граждан. Как я уже говорил, количество погибших 12. Восемь человек погибли при авиакатастрофе, двое погибли при оказании помощи, скончались на территории аэропорта, двое – при доставлении в больницы», - перечислил глава МВД.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.