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    20:23, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Женскую команду по волейболу впервые создадут в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области впервые будет сформирована женская команда по волейболу. Об этом стало известно во время совещания, прошедшего в спортивном комплексе «Балуан Шолак» в Туркестане с участием заместителя акима области Мейржана Мырзалиева и руководства федерации волейбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Участники совещания встретились с потенциальными спортсменками из районов Туркестанской области, городов Шымкент и Алматы, а также из Алматинской области. Отмечается, отбор продлится до конца апреля.

    «Я уверен, что в мае мы сможем сформировать волейбольную команду, куда войдут сильные спортсмены. В дальнейшем мы окажем всемерную поддержку молодым спортсменам, которые примут участие в республиканских и международных первенствах», - сказал президент областной федерации волейбола М. Мырзалиев.


    По завершению встречи, участники призвали молодежь принять участие в пропаганде здорового образа жизни и внести свой вклад в повышение уровня и развития волейбольного спорта в стране, в том числе женского.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область
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