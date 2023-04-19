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Женская сборная мира одержала победу над казахстанскими шахматистками

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 17:22
Женская сборная мира одержала победу над казахстанскими шахматистками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная мира одержала победу над казахстанскими шахматистками. Грандиозное шахматное противостояние завершилось сегодня в Астане, передает МИА «Казинформ».

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов поздравил сборную мира во главе с одной из сильнейших шахматисток современности Хоу Ифань и подчеркнул отличную игру нашей команды.

«Я искренне рад, что именно наша команда, олицетворяющая собой невероятный сплав здоровой дерзости, адекватных амбиций, уверенности и веры в собственные силы, смогла бросить вызов лучшим шахматисткам мира. Хочу поблагодарить наших девушек за настрой, волю к победе и зрелищные партии. Вся страна гордится вами», - отметил Тимур Турлов.

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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева также подвела итоги матчевого противостояния сборных мира и Казахстана.

«К сожалению, мы проиграли. Своей игрой довольна, выиграла три мини-матча из четырех (Хоу Ифань и Харику Дронавалли со счетом 3-1). И один матч с Наной Дзагнидзе завершила вничью — 2-2. Но не время расслабляться, уже завтра будет первый тур нашего турнира Satty Zhuldyz», — написала Асаубаева в «сторис» Instagram.

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Как сообщалось ранее, вчера состоялись 4 последних тура в рапид. Казахстански играли, пытаясь активно подавлять соперниц. Бибисара Асаубаева снова сумела обыграть самую сильную шахматистку по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань, а Динара Садуакасова обыграла Харику Дронавали из Индии.

По информации Казахстанской федерации шахмат, пятый тур матча остался за нашей сборной (4,5:3,5). Шестой – за соперником (3,5:4,5). В седьмом туре наши девушки смогли уменьшить разницу в счете (4,5:3,5), но несмотря на напряжение, восьмой тур сложился неудачно для казахстанской сборной (5,5:2,5). Сборная мира закончила второй день женского матча со счетом 34,5. У женской сборной Казахстана – 29,5 очков.

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Сегодня девушки играли в блиц, по итогам которого и был объявлен победитель этого беспрецедентного противостояния.

Общий призовой фонд матча женских сборных - 50 000 долларов.

Каждая сборная состояла из двух команд. Команды «А» - из четырех взрослых спортсменок, а в команды «В» вошли спортсменки до 14, до 16, до 18 и до 20 лет. В казахстанскую команду «А» вошли Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова, в команду «В» - Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Зарина Нургалиева.

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В состав команды «А» сборной мира вошли китаянка Хоу Ифань, индийская шахматистка Харика Дрюнавали, представительница Азербайджана Гюнай Мамедзадэ, грузинская шахматистки Нана Дзагнидзэ. В команде «В» - Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б. Савита (Индия) и Афруза Хамдамова (Узбекистан).

Женский турнир прошел в рамках событий, посвященных матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Игра стартовала 9 апреля в Астане и продлится до 1 мая.

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