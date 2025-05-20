Женская сборная Казахстана завоевала «бронзу» чемпионата Азии по регби-15

Решающий матч за третье место прошёл в японском городе Фукуока, где казахстанские регбистки встретились с командой Гонконга.

Несмотря на упорную борьбу, встреча завершилась победой соперниц со счётом 29:12. Уже в первом тайме гонконгская сборная сумела создать значительное преимущество, которое стало залогом их общего успеха. После перерыва казахстанская команда мобилизовалась и сократила разрыв в счете, однако переломить ход игры не удалось.

Тем не менее, по итогам турнира сборная Казахстана гарантировала себе бронзовые медали чемпионата, подтвердив свой высокий уровень и статус одного из сильнейших коллективов региона.

Финал чемпионата состоится 25 мая, где за золото поборются сборные Японии и Гонконга. Независимо от исхода этой встречи, команда Казахстана уже обеспечила себе место на пьедестале почёта.

Сборная Казахстана по регби-15 продолжает уверенно представлять страну на международной арене и вдохновлять новое поколение спортсменок своим примером.