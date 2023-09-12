23:21, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6
Женская сборная Казахстана стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам
БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские шахматистки стали серебряными призерами командного чемпионата мира, который в эти дни проходит в польском городе Быдгощ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В финальной встрече женская сборная Казахстана потерпела поражение от грузинских спртсменок шахматисток. В первом финальном матче казахстанки проиграли со счетом 1,5:2,5, а во втором — 0,5:3,5.
В составе казахстанской команды на первенстве мира сыграли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.
Эта победа стала лучшим достижением в истории сборной Казахстана на чемпионатах мира.