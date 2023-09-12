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    23:21, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам

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    Фото: пресс-служба Федерации шахмат Казахстана
    БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские шахматистки стали серебряными призерами командного чемпионата мира, который в эти дни проходит в польском городе Быдгощ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финальной встрече женская сборная Казахстана потерпела поражение от грузинских спртсменок шахматисток. В первом финальном матче казахстанки проиграли со счетом 1,5:2,5, а во втором — 0,5:3,5.

    В составе казахстанской команды на первенстве мира сыграли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.

    Эта победа стала лучшим достижением в истории сборной Казахстана на чемпионатах мира.




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