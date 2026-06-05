Женская сборная Казахстана сыграла вничью с Арменией в отборе на ЧМ

Женская сборная Казахстана по футболу провела выездной матч против команды Армении в рамках квалификации чемпионата мира и завершила встречу вничью — 1:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Игра прошла в Ереване на стадионе Академии Федерации футбола Армении.

Хозяева поля открыли счет на 35-й минуте — отличилась защитник Светлана Карагезян, голевой передачей отметилась Ани Сафарян.

Во втором тайме сборная Казахстана сумела отыграться. На 70-й минуте результативным ударом отметилась нападающая Амина Бибосынова.

После четырех туров сборная Казахстана набрала семь очков и сохраняет лидерство в группе. На втором месте располагается команда Беларуси (6 очков), Армения с одним баллом занимает третью строчку.

Отметим, что победитель группы получит путевку в плей-офф женского чемпионата мира.

Напомним, матч Казахстан — Армения пройдет 6 июня в Ереване в 21:00 по казахстанскому времени и станет первой из двух июньских встреч казахстанской сборной. Уже 9 июня команда Талгата Байсуфинова сыграет на выезде против Венгрии.